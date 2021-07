(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXp.Rct.043.A.adq33wYyElHpJD06vw2KiBpMHFUaq3oXx7DXJkP-VlPv8PZnGqVVis3XrI9RHJCTQVAjKOwUE1C9Ee6xbF956g)

01/07/2021

Con un Messaggio, Francesco conclude nella Basilica vaticana la Giornata di preghiera e riflessione, avviata questa mattina e condivisa con i capi delle Chiese orientali: basta interessi e tornaconti di pochi, il Paese dei Cedri è un messaggio universale di fraternità, “torni a irradiare la luce …

All’Altare della Cattedra in San Pietro il Papa e i responsabili delle Comunità cristiane libanesi hanno invocato riconciliazione e pace per il Paese …

[Il Papa con i Patriarchi orientali, iniziata la giornata di preghiera per il Libano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXp.Rct.04y.A.tSAU4UKgB-mOnDIB4dm6RtLEXHz2E59ilZtoKVxtHCiZaOeB20W_OmiJsY1aed1KzA3rbd_slJBtm7Q2apXzGg)

Un momento di intensa comunione e fraternità per invocare la pace nel Paese dei Cedri ha riunito Francesco con i responsabili delle Comunità cristiane libanesi …

In Vaticano, l’incontro del Papa con i rappresentanti delle comunità cristiane del Paese dei Cedri per una giornata di riflessione sulla preoccupante situazione …

L’Osservatore Romano celebra il traguardo dei 160 anni con la prima pagina riservata a una intervista inedita a Papa Francesco, che dice: è un giornale che …

Il Papa ha inviato una donazione per la realizzazione di alcune strutture nel campo di accoglienza temporaneo situato nell’estremo nordovest della …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Convertire i cuori e fare spazio ai giovani: la speranza per il Libano passa soprattutto per queste due strade. A Vatican News in occasione dell’odierna …

Monsignor Khairallah, vescovo di Batroun e padre Sarkis, parroco a Beirut, danno voce alla gratitudine e alla speranza delle comunità cristiane libanesi per …

Il direttore de L’Osservatore Romano riflette sull’anniversario del quotidiano pontificio: è forte la tentazione di guardare alla nostra lunga storia, guardiamo …

Il riconoscimento, che celebra l’incontro del 2019 tra Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar Ahmed at-Tayyeb, celebra “i contributi miranti al progresso …

È scomparso oggi a Catanzaro l’arcivescovo emerito della città, aveva 95 anni, domani i funerali in Calabria. Per anni è stato alla guida della Fondazione …

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXp.Rct.04t.A.S5_JqUWSydvNc1Ue66S84UJxd5wC_KqXgKTMPbP_3iO0gHkPX-vGuz0WP0zeOoKCI-FzEg6iXIZSWq8i7_6pmA)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXp.Rct.04v.A.qg4fawfc9yWY63nkXGr3e34E1WIRtCpJWKY-Hmt1a8V0OGQlydWCbpwonvFGhNqzz40tsJfwGs7uf3wmwuVzUA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[article icon]

Il certificato permetterà di viaggiare tra gli Stati membri dopo un anno e mezzo di stop e restrizioni a causa della pandemia di Covid-19

[article icon]

Si completa il ritiro delle forze Nato, ma da Kabul arrivano voci di forte preoccupazione per la possibile avanzata dei talebani. Il comandate statunitense …

[article icon]

La nuova misura di sostegno dedicata in particolare alle famiglie di autonomi e disoccupati, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare. …

