09/07/2021

[Papa al Gemelli: prosegue recupero post-operatorio, domenica l’Angelus dal Policlinico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qx.A.x5VZ1iBFlQLwjjZ3l06887UxmVGa8c-hr-wKeceQzjmUZsr7u8iRm3-aGGhK0mPzOLZpp5nW73GY64-UMbmI3A)

Papa Francesco ha ripreso il lavoro e ha celebrato la Messa con quanti lo assistono. Non ha avuto più episodi febbrili, domenica reciterà l’Angelus dal 10.mo piano del Policlinico Gemelli

[Il Papa: il Sud Sudan realizzi le speranze a dieci anni dall’indipendenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Ql.A.NbI7hpZ7baeCfCYVSDdrnzFbc8Qfwv7tBOZhJqman1aItETCjCfYIv_VvyBcse9NNyTaB6hPMOe66vtmxEK-JA)

Il Sud Sudan compie oggi 10 anni. Tanti sono passati dalla conquista della sua indipendenza dal Sudan, attraverso un regolare referendum, dopo anni di tensioni. …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[I bambini del reparto di oncologia del Gemelli scrivono al Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qi.A.Bzi0xGPTTTxSxKRxVzDjCQJeB5-N8fLQb5cWCM5BAAKqxMMk6IoqkmYIWnZxUsbbUa8tl2slkgwwwctyMQ43SQ)

La vicinanza dei piccoli pazienti del Policlinico Gemelli a Francesco in una lettera affettuosa. L’ospedale Bambino Gesù pubblica il disegno di una bambina che …

[Al Gemelli la preghiera degli ultimi di Roma per il Papa: qui per dirgli ‘grazie’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qz.A.e1853_I9YR_k8s1-vlRzzG479n_Yq1rHgwHp0gwq8wXFpEY7aFM2HAE5jWMGbjYtnIZbeAUURKPdZCvn4Bsfuw)



Sotto le finestre del decimo piano del Policlinico, dove da domenica è ricoverato Francesco, una ventina di senzatetto ospiti di Palazzo Migliori, donato dal …

[Sud Sudan: un Paese caro al Papa e ancora in cerca di pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Q1.A.nMD5bYa_9sQCBHgKmE5Ugw9djixDZPWSCM-aUT34AWZPhWZthHA1ZjNObJsAIvru4ONuLRV4yLsGBh8_-xyZAg)

Nessuna celebrazione ufficiale per l’anniversario dell’indipendenza dal Sudan del più giovane Stato del mondo tra insicurezza e crisi umanitaria. Un Paese da …

[La Chiesa slovacca attende il Papa: incoraggerà la nostra fede](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qn.A.OMRSU7qApcEajv5wwGPzIeaTthfXuLXh1_bj3dgjh6-N5XZncYy9BM5gaMRXXZRL9KMvCW46E56x30Kzzcubpw)

Dopo la conferma della visita di Francesco a Bratislava e in altre tre città slovacche, dal 12 al 15 settembre, parla il portavoce dei vescovi locali, don …

[Turkson: i Movimenti popolari siano protagonisti del cambiamento](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qt.A.kvUcSEOmQCKDWvk9JF4wU7ErUT68eeELHbO2g_R1-VKewI-oOqXqiUS4L3STfyk5uLU0RoZTUTnBZoIQmeIcEA)

Intervenendo on-line al quarto Incontro Mondiale dei Movimenti popolari, il prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano e Integrale esorta a …

[Nei Giardini Vaticani il mosaico della Vergine di Chiquinquirà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Q5.A.RTp1GAv5soiqu2XD_yzUgXPj-sCG4i6xwfxjuY-ekexIhslPp0YVt58G_3eEJXP_qZLAap9_op-6i9i0zTcyQA)



Alla presenza del cardinale Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, è stato intronizzato il mosaico della patrona …

[Osservatore Romano: c’è un tesoro da riscoprire](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Q2.A.0PftUaefgV96_rGs9Sg66LBc6aYuPMLUUNSHvHp5IcLnYrmSdS_Zoloh4Q-zfMmh2kId7PwO0QELLfobloFGDg)

Il quotidiano della Santa Sede ripropone, sessant’anni dopo, la storica rubrica settimanale “Bailamme” curata allora da don Giuseppe De Luca

[Terra Santa: la statua della Madonna di Loreto torna a casa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qr.A.9X4dKw2Mj6GAzo-82YGR0f0tQccMfd4rRZ7ofeuF4ooUrAoGHBz0mTNeus_Lw4NbgdHFwShjk3JuYmnLHWv80Q)



Nell’anno giubilare lauretano la statua della patrona dell’aviazione ha ricominciato a viaggiare: tappa d’eccezione il viaggio a Nazareth realizzato nell’ambito …

[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qw.A.OssArcJI8MOsuXfQOhKSeFL3QrsHyhazEhXmFF684w8tcmSTYqoh1eAJFbc8bKm7WsGUVQReEXoaQVkGxcxeCA)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Q4.A.EwraQbHvkfZ9kY1XYjD8tQa-o1jVG5JpDztdgD48895nPR8LzPb_nOkGDHl3OLWjF8TyaW9GfueA4EsOAmaYWQ)



In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Q0.A.3WdDKomHl28h9zoiJjncV1bzFeWfi_TXlGnA0FT_Nmc5hcoCEDykr3W65UjaVtsxvK4ugS7jOXeXMmaTWXtVoA)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Afghanistan: i talebani avanzano e trattano con il governo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qq.A.T-IL439DgnG23H3quby3p0SXiW6TrZwLR1bgQsyglZOvL2qHPnawLRAafOVuQMOVchrknyRxgdVcOOJxn08BLQ)



Il presidente degli Usa, Joe Biden, ha dichiarato che la missione militare degli Stati Uniti in Afghanistan si concluderà il 31 agosto e che sono stati …

[Coronavirus: Olimpiadi di Tokyo senza pubblico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qj.A.N_oqHo6zIWR5aFiPu4Q0PMX7Fuia9VpnMakm3jOrxpQNf-l_NFLL-w4v08DKTNhv4AJZRKlq8lKCoO8R8NAwAg)

Raggiunti i 4 milioni di morti nel mondo, si teme per l’Africa. Pfizer chiede l’autorizzazione per una terza dose più efficace

[La Società di San Vincenzo De Paoli presenta un progetto per i bambini dell’Etiopia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZL.Rct.1Qy.A.7hD6fsJZ5iGDioR45eEyAVI4v8CYY58PnAdwiQQXTO-moa4g8n8R5xCr5PPq2E_PnYYagAWWVTW3MmFJ-LpVHA)

Le bambine e i bambini etiopi rappresentano la speranza per il loro Paese e hanno diritto alle cure e ad una crescita sana per poter vivere e costruire il …

