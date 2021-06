(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 Variante alla SP46, il sindaco presente al varo delle prime due travi del viadotto del Sole

“Adesso basta ritardi. Abbiamo chiesto ad Anas di avere subito il cronoprogramma aggiornato che monitoreremo settimanalmente”.

Hanno voluto essere personalmente presenti al varo delle prime due travi del viadotto del Sole il sindaco Francesco Rucco e gli assessori ai lavori pubblici e mobilità Matteo Celebron e alle infrastrutture Mattia Ierardi, a sottolineare l’attenzione che l’amministrazione intende moltiplicare sul cantiere Anas per la variante all’SP46.

“I responsabili di Anas – riportano sindaco e assessori – oggi ci hanno confermato che l’opera sarà completata entro fine anno. Settimanalmente monitoreremo lo stato di avanzamento dei lavori che ora deve procedere spedito e senza ritardi”.

Il viadotto del Sole sarà completato in 15 giorni per quanto riguarda la posa delle travi. Seguiranno le opere accessorie. Per quanto riguarda l’intero cantiere, ad oggi risulta realizzato il 50% delle opere.

