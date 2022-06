Vanin: Presunte infiltrazioni criminali nella gestione della Scuola della Misericordia di Venezia, chiedo chiarezza! COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022 Si ringrazia per l’attenzione e collaborazione.

COMUNICATO STAMPA

Presunte infiltrazioni criminali nella gestione della Scuola della Misericordia di Venezia, chiedo chiarezza!

Venezia, 18 giugno 2022

Con un’interrogazione al Ministro dell’Interno, ho chiesto di fare luce sull’anomala e preoccupante situazione che interessa la Scuola Grande della Misericordia di Venezia assegnata in connessione a terzi fino al 2051.

Umana Smv si è allocata lavori di ristrutturazione per circa 9,5 milioni di euro in cambio di della concessione dell’edificio per una durata di 44 anni, che è diventato un luogo in grado di ospitare eventi, meeting aziendali, mostre, feste private.

L’inchiesta dell’Espresso mette però in luce i lati meno chiari della società di progetto Smv e cioè la situazione giudiziaria della società di minoranza, tale Consorzio Stabile Aedars, le cui quote sono state confiscate nel 2019 e riconducibili, secondo la magistratura all’imprenditore messinese Pietro Tindaro Mollica, indagato per i crac delle sue aziende e in odore di criminalità organizzata campana e siciliana.

Dall’acquisizione della Scuola Grande della Misericordia (2006) ad oggi a Venezia si sono susseguiti quattro Prefetti (Lamorgese, Cuttaia, Boffi e Zappalorto) ma non è mai stata aperta nessuna pratica antimafia per valutare la situazione della Società Smv.

Chiedo quindi al Ministro dell’Interno chiarimenti e che venganoposte in essere le necessarie verifiche antimafia a questa incresciosa situazione.

