(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha partecipato al gran giorno del saluto a Valentino Rossi, nove volte campione del mondo e decimo, oggi, alla sua ultima gara in motoGp in Italia. A Misano, tra applausi e fumogeni gialli, il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli lo ha incontrato insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “A un campione che ha contribuito a rendere grande l’Italia nel mondo, un abbraccio e un grazie speciale dal mondo del Parmigiano Reggiano. Siamo fieri di Valentino e salutarlo qui, nella Motor Valley, ci riempie di orgoglio e di emozione” ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano.

Nella foto, Nicola Bertinelli con Valentino Rossi che per l’occasione ha ricevuto una forma di Parmigiano Reggiano DOP del Caseificio Canevaccia di Bologna.

