(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Vajont, S. Savino (FI): Natura matrigna se figli non la rispettano

“Non fu una catastrofe naturale, ma una tragedia evitabile, causata dalla negligenza e dall’irresponsabilità degli uomini. Una tragedia costata la vita a oltre duemila persone, travolte e sommerse da un’onda di acqua e fango. Sono passati 58 anni, ma il pensiero commosso rivolto alle vittime è ancora vivo. Come vivo è il monito per il presente e il futuro Se c’è un insegnamento che il disastro del Vajont lascia in eredità è che quando la natura è matrigna spesso è perché i figli non la rispettano”. Così Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia.

🔊 Listen to this