VAIOLO DELLE SCIMMIE, PICCININI (M5S): “REGIONE FACCIA CHIAREZZA SU EVENTUALE DIFFUSIONE DEL VIRUS IN EMILIA-ROMAGNA. NO AI PREGIUDIZI VERSO LA COMUNITÀ LGBT+”

Chiarire quali sono le misure messe in campo dalla Regione per cercare di arginare la diffusione del vaiolo delle scimmie in Emilia-Romagna: è quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in un question time che si svolgerà domani in apertura dell’Assemblea Legislativa. “Visto che negli ultimi giorni anche nel nostro Paese stanno emergendo i primi casi di contagio, ultimo in ordine cronologico quello di un giovane toscano proveniente dalle Canarie, crediamo che sia doveroso da parte della Regione fare chiarezza su questo nuovo fronte sanitario, evitando che la mancanza di informazioni possa generare confusione soprattutto riguardo alle modalità di diffusione di questo virus – spiega Silvia Piccinini – Preoccupanti, per esempio, sono state le parole del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sulla presunta predisposizione ad un maggiore contagio delle persone gay quando invece, per quanto siamo oggi a conoscenza, le persone a rischio sono genericamente tutte quelle che hanno rapporti molto ravvicinati, tra i quali ci sono anche quelli sessuali non protetti, indipendentemente però dall’orientamento sessuale. Ecco perché domani chiederò in aula che la Regione, oltre a spiegare quali sono i dati relativi alla diffusione della malattia in Emilia-Romagna e quali misure siano state previste per monitorare il rischio della sua diffusione, faccia chiarezza anche rispetto alle modalità di trasmissione del virus evitando che vengano alimentati i pregiudizi nei confronti delle persone lgbt+” conclude Silvia Piccinini.

