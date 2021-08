(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Vaccino: Papatheu (FI), fermare speculazioni su prezzi, Ue faccia sentire propria voce

“Occorre fermare le speculazioni in atto sul prezzo dei vaccini anti Covid-19. L’Unione europea faccia sentire la propria voce”. E’ quanto sottolinea la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. “Secondo il quotidiano Financial Times, infatti, Pfizer e Moderna hanno aumentato i prezzi dei rispettivi vaccini nei loro ultimi contratti di fornitura all’Ue – afferma la parlamentare azzurra in una nota -. Il nuovo prezzo per lo shot di BioNTech-Pfizer è di 19,50 euro contro i 15,50 di prima, mentre il prezzo della dose Moderna è adesso di 21,50 euro, con un aumento di 2,50 euro. L’emergenza sanitaria non è ancora terminata – conclude l’esponente di FI -. Il diritto alla salute viene prima del profitto”.

