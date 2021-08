(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Vaccino: Mura (Pd), parere Consulta Bioetica è tassello importante

“Possibile obbligo green pass anche per lavoratori statali”

“La presa di posizione della Consulta di Bioetica è un tassello molto importante che va nella giusta direzione. Sono fra coloro che sostengono che questo è il momento in cui il vaccino può diventare obbligatorio per tutti, ovviamente con l’eccezione di coloro che per per ragioni sanitarie non possono farlo. E’ apprezzabile anche l’accezione di vaccino come diritto oltre che come atto di responsabilità verso la comunità in cui si vive. Le espressioni a favore dell’obbligatorietà del vaccino cui assistiamo in queste ore ci consentiranno di affrontare il tema con molta più forza”. Lo ha detto oggi la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), intervenendo in diretta a Tgcom24.

“Se non si dovesse introdurre l’obbligo vaccinale – ha aggiunto Mura – l’obbligo del green pass diventa l’altra strada anche per gli statali e per tutti coloro che hanno rapporti con il pubblico. Sono poco propensa alle opzioni sanzionatorie ma di fronte alla necessità di tutelare la salute e far si che attività riprendano, soprattutto nella PA, purtroppo anche le sanzioni potrebbero essere una soluzione”.

