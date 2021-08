(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Vaccino: Bini, provo vergogna per chi compie violenza, solidarietà al giornalista aggredito

“Ci ho pensato un po’ se commentare l’accaduto e darne visibilità, ma poi mi sono detta che era giusto farlo.

Come definireste voi chi compie gesti simili? Bestie? No, un’offesa agli animali. Delinquenti? Infami? Non saprei. Non riesco a pensare a parole adeguate per definire persone per le quali provo solo vergogna. Non vi meritate niente!

Tutta la mia solidarietà al giornalista aggredito che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro.”

Federica Scozzari

