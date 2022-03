(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Vaccini. Zaffini (FdI): impegnare Enea Tech e Biomedical ad investire sulla ricerca del vaccino italiano CD8+T

“Nonostante i giorni difficili per il mondo e anche per il nostro Parlamento, continua il lavoro incessante di Fratelli d’Italia per far fronte alle numerose problematiche che questo Governo continua a tralasciare. A tal proposito, in sede di conversione del dl 7 gennaio, a commissioni riunite 1a e 12a, abbiamo ottenuto l’approvazione di tre importanti ordini del giorno. Tra questi quello in cui si chiede al Governo di impegnarsi ad attuare interventi normativi volti all’utilizzo di risorse della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, finalizzate alla ricerca e allo sviluppo, per accedere alle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e alla conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, un vaccino italiano, che definiamo rivoluzionario, ideato e caratterizzato presso l’istituto Superiore di Sanità il quale ribalta la logica di tutti i vaccini esistenti, in quanto basato sull ‘ ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extra cellulari e in grado di fornire una risposta immunitaria efficace e duratura, prevista in oltre 15 anni, contro il SARS-CoV-2.

La Fondazione Enea Tech e Biomedical ha infatti esteso l’ambito di applicazione dei suoi interventi anche agli investimenti nel settore biomedicale per realizzare poli nazionali per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini e dispone di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e trasferimento tecnologico, motivo per cui il parlamento, con parere favorevole espresso dal Governo, ritiene che sia la stessa a a finanziare i necessari studi di ulteriore ricerca clinica su questo vaccino che potrebbe dare una risposta assolutamente più efficace degli attuali vaccini a mRNA che, ormai è acclarato, hanno esaurito il loro effetto. Vigileremo sul rispetto degli indirizzi del Parlamento e soprattutto dei tempi della loro realizzazione”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, capogruppo in commissione Sanità.

