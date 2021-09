(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Vaccini: Sisto, proposta FI in linea con Costituzione

“Nel 2018, quattro decessi legittimarono la Corte costituzionale a ritenere l’obbligo di vaccinazione contro il morbillo perfettamente coerente con il dettato della Carta. Da questo presupposto muove la proposta di Forza Italia: se entro la seconda settimana di ottobre non si dovesse raggiungere l’immunità di gregge, sarà necessario introdurre l’obbligo vaccinale per tutta la popolazione”. Così a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. “Nella Costituzione – ha spiegato – il diritto alla salute collettiva prevale sull’impossibilità di imporre trattamenti sanitari obbligatori. Questo purché, come chiarito dalla Consulta, ci si attenga al principio di omogeneità, previsto dall’articolo 3, e ci si basi su dati scientifici, condizioni che oggi possono essere pienamente rispettate”.

🔊 Listen to this