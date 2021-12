(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 VACCINI, SINDACO CASTIGLIONE M.R.: “FAVOREVOLI AD ATTIVAZIONE HUB PEDIATRICO AD ATRI”

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 13 dicembre – “Pienamente favorevoli all’attivazione di un Hub per la vaccinazione pediatrica ad Atri. Una struttura di questo tipo, ora che si partirà con le somministrazioni ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, sarebbe un importante punto di riferimento anche per i comuni della Valle del Fino”. Lo afferma il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole, che si unisce all’invito rivolto dal circolo Pd di Atri al sindaco della città.

“Ci viene chiesto di sensibilizzare i nostri cittadini sulla campagna vaccinale e lo stiamo facendo fin dall’inizio – sottolinea il sindaco – ma è indispensabile anche mettere i residenti nelle condizioni di poter raggiungere facilmente i centri vaccinali. Per i nostri cittadini sarebbe estremamente disagevole dover arrivare fino a Teramo. Al contrario, un Hub ad Atri potrebbe essere punto di riferimento non solo per Castiglione e per i centri della Valle del Fino, ma anche per altre aree del Teramano”, conclude D’Ercole.

