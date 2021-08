(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 VACCINI: SICLARI (FI), VACCINATE 36 MILIONI DI PERSONE, BISOGNA ARRIVARE A 48 MILIONI AL PIÙ PRESTO

“Con Draghi e Figliuolo si sta portando avanti un’ottima campagna vaccinale. Mi corre l’obbligo da medico e da senatore, Capogruppo in Commissione Salute, di ribadire con forza il grande lavoro che si sta facendo e, soprattutto, l’importanza divaccinare 48 milioni di persone il prima possibile, come avevamo già ipotizzato nel piano vaccinale che abbiamo presentato con FI, per arrivare quindi ad una copertura di circa l’80% della popolazione italiana limitando l’esposizione al contagio dei cittadini e quindi evitando i gravi sintomi clinici che possono derivare dal COVID.

Per questa ragione occorre che la stragrande maggioranza della popolazione sia vaccinata per poterci difendere dal covid che ancora imperversa, affolla le terapie intensive, causa morti e per non rendere vano lo sforzo sostenuto da chi si è vaccinato e da chi ha dedicato il suo lavoro per rafforzare il piano vaccinale.”Così, in una nota, il senatore di Forza Italia Marco Siclari.

