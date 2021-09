(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 VACCINI. SERAFINI (FI): SOLIDARIETA’ A RONZULLI PER ATTACCHI VIOLENTI

“Sono vicino alla collega Licia Ronzulli, presidente della Commissione per l’infanzia e l’adolescenza, rappresentante di spicco del nostro partito, che in questi giorni è oggetto di attacchi mediatici violenti per le sue dichiarazioni di principio sulla necessità di obbligare le persone a vaccinarsi. Un impegno forte e ragionato che è iniziato non appena si è verificata l’emergenza sanitaria e che continua. A lei esprimo solidarietà e stima”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Giancarlo Serafini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

