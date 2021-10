(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 VACCINI: RUGGIERI (FI), SONO FERVENTE PRO VAX MA CONTRARIO A OBBLIGO

“Sono un fervente pro vax, ma resto contrario all’obbligo vaccinale, se non per specifiche categorie professionali, come ogni liberale dovrebbe essere, specie se aderente a quel che il Presidente Berlusconi precisa splendidamente su Il Giornale: convincere, non comandare”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, su Instagram.

“Gli italiani hanno subito per un anno autoritarismo e restrizioni, a volte folli, per mano del governo Conte -prosegue Ruggieri-; il premier Draghi li ha, con merito, e anche grazie a Forza Italia, liberati riaprendo ad aprile l’Italia, ma un ulteriore obbligo verrebbe recepito come vessatorio e susciterebbe insofferenza, in chi magari ha semplicemente del timore ingiustificato a vaccinarsi ma che basta poco a convincere. L’obbligo vaccinale peraltro non serve, proprio grazie alla bravura di Mario Draghi, la cui eccellente campagna vaccinale è andata alla grande, senza obbligo alcuno, ed è ormai a ridosso dell’immunità di gregge. Abbiamo fiducia negli italiani e invitiamoli a chiudere il cerchio dell’ottima campagna vaccinale, dopo di che andiamo avanti, secondo prudenza, libertà”, conclude Ruggieri.

