(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 18 SETTEMBRE 2021

VACCINI, PRESIDENTE TOTI: “IN LIGURIA ALMENO UNA DOSE A PIU’ DELL’80% DELLA PLATEA. OBBLIGO GREEN PASS FA CRESCERE PRENOTAZIONI”

GENOVA. “In Liguria più dell’80% (80,1%) della popolazione sopra i 12 anni, quella a cui può essere somministrato il vaccino, ne ha ricevuto almeno una dose. La campagna vaccinale prosegue, e le nuove disposizioni varate dal Governo sull’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro stanno dando un’ulteriore accelerata: tra le 18 di giovedì 16 settembre e la stessa ora di venerdì 17 le prenotazioni sono state 1.928, mentre nello stesso lasso di tempo una settimana prima erano state 988”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione coronavirus e vaccini nella nostra regione.

“Per quanto riguarda invece le diverse fascia di età – aggiunge Toti – quella tra i 12 e i 19 anni raggiunge oggi quota 65,88 % di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Per la fascia over 80 siamo al 96,02%, per la fascia 70-79 all’83,49%, e per quella tra i 60 e i 69 anni all’84,16%”.

Complessivamente nelle ultime 24 ore sono stati somministrati oltre 6200 dosi di vaccino. Nel centro allestito al Salone Nautico di Genova sono stati effettuati 14 vaccinazioni e 119 tamponi.

🔊 Listen to this