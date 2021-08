(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 Vaccini: Mura (Pd), inaccettabili blocchi e violenze no pass

“Non passino in secondo piano problemi del lavoro”

“Inaccettabile che la lotta alla pandemia sia sabotata da violenze e interruzioni di pubblici servizi, accompagnata da una martellante propaganda no vax e no pass. Questo clima deteriore dev’essere fronteggiato con fermezza dalle istituzioni e non deve far passare in secondo piano problemi reali e concreti da risolvere sul fronte del lavoro, come quelli legati alla tutela della quarantena, per i lavoratori fragili e per la malattia conclamata da Covid”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) dopo l’annuncio che domani, primo settembre, è stata lanciata l’iniziativa No Green pass con l’intento di bloccare il traffico ferroviario.

“All’opposto dei farneticanti che denunciano la ‘dittatura sanitaria’ – ammonisce Mura – qui qualcuno persegue l’anarchia sanitaria, il disordine sociale e il fallimento della ripresa economica e lavorativa. Per fortuna c’è un largo e trasversale fronte sociale che sta esprimendo chiare posizioni di ragionevole legalità”.

