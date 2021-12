(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 VACCINI: MOLES, FONDAMENTALE PROSEGUIRE SENSIBILIZZAZIONE

“La campagna di vaccinazione è in pieno svolgimento, noi dobbiamo continuare in questa fase a sensibilizzare sempre di più coloro che non si sono ancora vaccinati per timore o per incertezza. Dobbiamo cercare di far capire loro che bisogna affidarsi esclusivamente alla scienza; è indispensabile continuare a sensibilizzare gli indecisi”.

Lo ha detto Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria, a “Start”, su Skytg24.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

