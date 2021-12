(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Vaccini: Mandelli (FI), solidarietà a sanitari ospedale Bergamo

“Piena solidarietà al personale sanitario dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, uno dei simboli più drammatici della lotta contro il virus, bersaglio di un raid da parte di un gruppo No Vax. Gli insulti e le minacce contro medici e infermieri sono la più plateale dimostrazione di quanto il mondo No Vax sia distante non solo dalla scienza, ma anche dalla realtà e dal doveroso rispetto verso chi è in prima linea da ormai quasi due anni per salvare vite umane”. Lo dichiara il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei Deputati, a proposito dei volantini lasciati sulle auto nel parcheggio del nosocomio di Bergamo da un groppo di No Vax. “Auspichiamo che i responsabili di questo vile gesto siano individuati presto, perché l’odio e le intimidazioni di pochi non possono ostacolare lo straordinario lavoro dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, a cui rinnoviamo la nostra gratitudine”, conclude.

