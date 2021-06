(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 VACCINI, M5S: GRAZIE A NOI PARLAMENTO EUROPEO VOTA PER SOSPENSIONE BREVETTI

Roma, 9 giu. – “Con i voti decisivi del MoVimento 5 Stelle Europa il Parlamento europeo ha approvato oggi un emendamento alla risoluzione sui vaccini Covid-19 che chiede alla Commissione europea di sostenere in sede Wto la proposta di sospensione temporanea dei brevetti. Ciò rappresenta un segnale politico chiarissimo che l’Europarlamento manda alla Commissione Ue in vista delle prossime cruciali riunioni del consiglio Trips di fine luglio e un’altra piccola vittoria nella lunga e non facile battaglia che stiamo combattendo in difesa della salute e della vita dei cittadini contro la lobby di Big Pharma che cerca di condizionare governi nazionali e istituzioni europee. Un messaggio che non deve cadere nel vuoto, per cui ora ci aspettiamo una presa di posizione chiara da parte della Commissione Ue. Dobbiamo vaccinare tutto il mondo e per far questo dobbiamo sospendere i brevetti dei vaccini. Nessuno si salverà da solo da questa pandemia”.

Lo dichiarano i senatori cinquestelle delle Commissioni Sanità e Politiche europee di Palazzo Madama.

