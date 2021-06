(AGENPARL) – mar 08 giugno 2021 VACCINI: GIACOMONI (FI), INDECISI ANCORA TROPPO NUMEROSI, AVVIARE MASSICCIA CAMPAGNA MEDIATICA DI SENSIBILIZZAZIONE

“Siamo entrati nella fase decisiva della vaccinazione di massa contro il Covid-19. La ripartenza economica del Paese dipende innanzitutto dal tasso di immunizzati che il Paese potrà vantare da qui a qualche mese. Sarebbe opportuno, pertanto, che la Presidenza del Consiglio avviasse una campagna mediatica di sensibilizzazione capillare su tutti i mezzi di comunicazione, tradizionali e social, per cercare di convincere gli “indecisi del vaccino”, ancora troppo numerosi e soprattutto poco correttamente informati”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Nelle prime settimane della pandemia – continua – i canali televisivi trasmettevano ripetutamente degli spot per spiegare le modalità di comportamento contro il contagio, oggi dovrebbero fare altrettanto spiegando che i vaccini sono sicuri, anche quelli per i minorenni, e rappresentano l’unico lasciapassare per il ritorno alla vita normale. È indispensabile dissipare dubbi e incertezze figlie, in larga parte, della propaganda negazionista e no vax. Nei prossimi giorni presenterò in Parlamento un atto di indirizzo affinché il governo avvii una massiccia campagna mediatica sull’importanza della vaccinazione”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this