Vaccini. Fiano (Pd), tra no vax squadristi che difendono libertà a parole, un abbraccio a Matteo Ricci

“Difendete la libertà a parole, ma tra di voi ci sono i peggio fasci che conoscono l’arte della minaccia e dello squadrismo.

Ve lo diciamo prima, quando si esprimono idee si sta dentro la Costituzione ma se voi NoVax squadristi uscirete un millimetro dalle leggi e passerete come ieri alle minacce, ci auguriamo che la repressione contro chi di voi è violento, sia dura come consentono la legge e la salvaguardia dell’incolumità altrui. Un abbraccio a Matteo Ricci e famiglia per le minacce ricevute”. Lo scrive sui social Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Roma, 29 luglio 2021

