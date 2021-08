(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Vaccini: De Maria (PD), Solidarietà a Bonaccini e ai politici minacciati dai no vax

“Tutta la mia solidarietà agli esponenti politici oggetto di una vera e propria azione intimidatoria da parte dei no vax. Leggo ora della pubblicazione su Telegram dell’ indirizzo di casa di Stefano Bonaccini. Chi parla di “dittatura sanitaria” sta in realtà rifiutando di assumersi le proprie responsabilità verso gli altri cittadini. Il vero pericolo per la democrazia non sono certo i vaccini, che salvano la vita delle persone, ma questo tipo di iniziative caratterizzate da una inaccettabile carica di violenza verbale”.

Così Andrea De Maria, deputato PD e Segretario di Presidenza della Camera.

Roma, 31 agosto 2021

