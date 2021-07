(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 VACCINI: DAL MAS (FI), TUTELARE LA SALUTE E’ DIRITTO-DOVERE

“Va subito sedata la fronda no vax nella sanità pubblica. Chi si occupa di sanità per primo deve credere nella ricerca scientifica. E’ inconcepibile che un primario, medici, infermieri e operatori sanitari, eludendo l’obbligo vaccinale o inventandosi vaccini ad personam, oscurino la rettitudine di una maggioranza preparata e competente”.

Lo scrive il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, prendendo spunto dall’annuncio della sospensione di 177 operatori sanitari dell’Azienda Sanitaria Friuli occidentale.

“Come non bastasse in FVG si è registrato anche il caso di un noto dirigente sanitari che, dopo molte resistenze, si è vaccinato, ma facendosi somministrare, scegliendo lui il tipo di vaccino al di fuori di quelli imposti agli altri operatori sanitari e al di fuori delle indicazioni di Ema e Aifa. Ma se non erro, per come sono andati fatti, questo adempimento all’obbligo vaccinale è ‘tamquam non esset’. Ma al di là del singolo caso, vale la pena ricordare che l’articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute, ma va letto insieme con l’articolo 2 che richiede «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». E la tutela della salute propria e di quella degli altri questo è: un dovere inderogabile”, ha concluso il senatore azzurro.

