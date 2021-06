(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) indaga sui casi di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’UE. Il 15 febbraio 2021 l’OLAF ha messo in guardia i governi contro i truffatori che vendono vaccini contro la COVID19, dopo essere stato informato da diversi Stati membri circa l’offerta di vaccini da parte di presunti intermediari. L’OLAF ha pertanto esteso l’indagine in corso su falsi prodotti e dispositivi per la protezione dalla COVID19, al fine di contrastare il commercio illecito di vaccini provenienti da importazioni illegali e di medicinali contraffatti. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode condivide con i suoi partner negli Stati membri e con l’agenzia di contrasto dell’UE (Europol) informazioni in merito alle modalità per individuare tali tentativi di frode e collabora con le autorità doganali e di contrasto di tutto il mondo per aiutarle a determinare l’identità delle persone e delle imprese responsabili di truffe che mettono a rischio la salute umana e le finanze pubbliche.

Anche la strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 adottata di recente, riconosce la minaccia rappresentata dai dispositivi medici contraffatti, in particolare i vaccini contro la COVID19, e ha annunciato l’istituzione nel 2022 di un pacchetto di strumenti dell’UE per contrastare la contraffazione, oltre a una maggiore cooperazione internazionale nella prevenzione delle frodi in campo medico.

Firmando l’accordo preliminare di acquisto tra la Commissione e gli Stati membri, tutti gli Stati membri hanno confermato la partecipazione alla procedura di acquisto congiunto, ma rimangono liberi di condurre i propri negoziati con società farmaceutiche diverse da quelle che negoziano con la Commissione. La Commissione ritiene inoltre che non esista un mercato grigio o nero dei vaccini tra gli Stati membri e gli intermediari privati, in quanto dietro queste offerte fittizie non esistono vaccini reali.

