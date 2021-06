(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Bureau de presse

Aosta, mercoledì 30 giugno 2021

Vaccini Covid: in Valle d’Aosta seconda dose ai turisti che soggiornano almeno per 30 giorni

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che in Valle d’Aosta sono ammesse alla vaccinazione di prima e seconda dose, contemporaneamente alla popolazione residente o iscritta al Servizio sanitario regionale, le persone domiciliate nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza domiciliare o altro giustificato e comprovato motivo, che impongano una presenza continuativa nella Regione pari o superiore a 90 giorni. Sono ammesse invece alla vaccinazione della sola seconda dose i lavoratori e turisti che soggiornano in regione almeno per 30 giorni.

Dovranno inoltre comunicare la data nella quale termina il loro soggiorno oltre ad impegnarsi a sottoscrivere al momento della vaccinazione un’autodichiarazione sulle motivazioni e durata del soggiorno.

Tali indicazioni, condivise tra il Dipartimento regionale Sanità e Salute e il Direttore sanitario dell’Azienda USL, fanno riferimento alle Ordinanze del Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19.

