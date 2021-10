(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Vaccini, Bernini (Fi): successo straordinario, avanti col Green Pass

“Il successo del piano vaccinale, con quota 90% di immunizzati ormai vicina, è una realtà di cui dobbiamo essere orgogliosi, perché ci pone al di sopra della media europea, e il premier Draghi ha fatto bene a sottolinearlo. Dal rischio ragionato delle riaperture di aprile ad oggi il sistema sanitario e il senso di responsabilità degli italiani hanno consentito al Paese di ripartire, e vanno respinti i tentativi di chi, opponendosi al Green Pass, rischierebbe di farci tornare indietro. Come dimostra la risalita dei contagi in Gran Bretagna, va assolutamente evitato un prematuro allentamento delle misure di sicurezza. La libertà faticosamente riconquistata va preservata senza improvvide fughe in avanti”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

