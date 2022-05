(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Vaccinazioni pediatriche, da martedì 7 giugno anche presso il Nuovo Centro Polivalente di Borgo San Lorenzo

Omoboni: “Ancora più prossimità per un servizio sanitario importante”

Scritto da Paola Baroni, sabato 28 maggio 2022

“Davvero un’ottima notizia per il Mugello – dichiara il presidente SdS, Paolo Omoboni – Con la Società della Salute si mettono a disposizione spazi per assicurare la prossimità ad un servizio sanitario importante come quello delle vaccinazioni di bambini e ragazzi. Grazie all’Ausl Toscana Centro e ai suoi professionisti per la responsabilità e per la disponibilità dimostrate nei confronti delle famiglie del nostro territorio”.

Paola Baroni

Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO

Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze

www.uslcentro.toscana.it

