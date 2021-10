(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 Confederazione Nazionale

dell’Artigianato

e della Piccola e Media Impresa

Sede di Bruxelles

Sede Nazionale 36-38 Rue Joseph II – B – 1000 Bruxelles

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Legge di Bilancio

Vaccarino (CNA): “Una manovra espansiva non può depotenziare

il pacchetto dei bonus per l’edilizia”

CNA esprime sorpresa e preoccupazione per il depotenziamento del pacchetto di

incentivi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare contenuto nella manovra

approvata ieri dal Consiglio dei ministri che conferma l’impronta fortemente espansiva

della politica di bilancio finalizzata a rafforzare la crescita economica. E’ quanto afferma il

Presidente Nazionale di CNA, Daniele Vaccarino, sottolineando che “la forte limitazione

del Superbonus 110%, la riduzione del bonus facciate e, elemento ancor più grave, la

cancellazione della cessione del credito per i bonus del 65% e 50% mettono a rischio il

positivo andamento del settore dell’edilizia che sta finalmente mostrando robusti segnali

di ripresa dopo un lungo periodo di crisi. Inoltre le nuove misure renderanno più

complicato il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi di efficientamento energetico e

riduzione delle emissioni, e di valorizzazione delle nostre città”.

Si tratta di interventi che hanno bisogno di certezza e stabilità nel tempo mentre la

manovra conferma un approccio discontinuo con modifiche e cambiamenti ogni anno che

generano incertezza e inibiscono le scelte di investimento.

CNA auspica che il Parlamento corregga l’impianto della manovra nella parte che riguarda

gli incentivi all’edilizia sottolineando che un confronto preventivo tra il Governo e il

sistema delle imprese sarebbe stato di grande aiuto all’interesse generale. La

Confederazione confida che quanto prima si apra un tavolo sul tema rilevante del fisco e

della riduzione del cuneo fiscale.

Roma, 29 ottobre 2021

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

🔊 Listen to this