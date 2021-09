(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 “Vaccinati! e voli al cinema gratis”. Domani e domenica a S. Giorgio VAC-cinema, l’Open Day di Asl Rieti e Fondazione Varrone dedicato alla vaccinazione anti-covid19 degli studenti tra i 12 e i 18 anni degli istituti scolastici del territorio della provincia di Rieti.

Presenti l’Assessore alla Sanità del Lazio D’Amato, il Direttore Generale Asl Rieti D’Innocenzo e il Presidente della Fondazione Varrone D’Onofrio.

Vaccinati! e voli al cinema gratis. Tutto pronto a S. Giorgio per VAC-cinema l’Open Day di Asl Rieti e Fondazione Varrone dedicato alla vaccinazione anti-covid19 degli studenti tra i 12 e i 18 anni degli istituti scolastici del territorio della provincia di Rieti.

L’appuntamento, unico nel suo genere nel Lazio, è fissato per domani, sabato 4 settembre alle ore 15 presso l’auditorium di Largo San Giorgio a Rieti, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio hub vaccinale, con la presenza di personale sanitario Asl di Rieti, punti vaccinali, sala di attesa e sala osservazione.

Un evento lungo un intero week end, con orario 15-21, che vedrà ancora una volta Asl Rieti e Fondazione Varrone insieme, unite dalla volontà di uscire al più presto dal tunnel della pandemia e consentire agli studenti di affrontare il nuovo anno scolastico, ormai alle porte, in sicurezza.

Ma non è tutto: grazie alla sensibilità della Fondazione Varrone, le ragazze e i ragazzi che si vaccineranno avranno in dono, a completamento del ciclo vaccinale, un abbonamento per 5 spettacoli, da godere presso il cinema Moderno di Rieti.

Quattrocento, in tutto, il numero di abbonamenti messi a disposizione dalla Fondazione Varrone per l’Open Day dedicato alla vaccinazione dei giovani dai 12 ai 18 anni.

