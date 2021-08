Usa, Washington Post: La maggior parte degli americani prevede di indossare maschere dopo la pandemia quando si è malati

(AGENPARL) – Roma, 09 agosto 2021 – Anche molto tempo dopo che il pandemonio scatenato dalla pandemia è svanito, la maggioranza degli americani ha ancora intenzione di indossare la mascherina al minimo accenno di raffreddore.

Lo rivela un sondaggio della Washington Post- Schar School of Policy and Government presso la George Mason University , secondo il quale il 67 percento degli americani prevede di indossare una maschera protettiva quando la pandemia sarà finita se sono malati. Solo il 31% ha dichiarato che non avrebbe continuato la pratica radicata.

Oltre a mascherarsi per proteggersi dai presunti danni del comune raffreddore, il 43 percento degli americani prevede di coprire il viso in spazi affollati. Tuttavia, più della metà, il 54%, ha affermato che non indosserà maschere in spazi affollati e un piccolo 3% non ha espresso alcuna opinione.

Dopo essere stato confinato dai blocchi imposti dal governo, il 73 percento degli intervistati prevede di trascorrere più tempo all’aperto e il 27 percento ha affermato di no.

Per quanto riguarda l’abbigliamento quotidiano – mascherine a parte – il 66 percento degli intervistati ha affermato che indosserà abiti comodi molto più spesso dopo che il coronavirus si sarà attenuato. Solo il 31% ha detto che non lo farà.

Secondo quanto riferito, il 41% degli americani continuerà a programmare appuntamenti in videochiamata con i medici e il 57% prevede di tornare agli appuntamenti di persona.

Il sondaggio, che ha intervistato 1.000 adulti statunitensi tra il 6 luglio e il 21 luglio, «indica i cambiamenti culturali duraturi che la crisi della salute pubblica potrebbe comportare», ha riferito il Post .

I risultati arrivano mentre i funzionari sanitari si fanno prendere dal panico per un picco nel ceppo delta dei casi di coronavirus.

Il dottor Anthony Fauci, che è stato accusato di aver finanziato la ricerca sul “guadagno di funzionalità” presso il laboratorio di Wuhan, ha suggerito mercoledì che la variante delta dei casi di coronavirus «potrebbe raddoppiare nelle prossime settimane a 200.000 casi al giorno».

Per quanto riguarda la fine della pandemia, i funzionari sanitari stanno già sollevato preoccupazioni su una variante “peggiore” dopo l’attuale ondata delta.

«Se li sommi tutti insieme, potrebbe essere peggio. Al momento non abbiamo prove. Ne abbiamo uno che è peggio. Ma sono d’accordo con il dottor Fauci sul fatto che è sicuramente possibile che uno che potrebbe essere più contagioso di Delta, il che sarebbe difficile immaginare che sia così, ma potrebbe effettivamente accadere, e dobbiamo essere preparati per questo», così il dott. Michael Osterholm del CDC Research nonché direttore delle politiche ed ex consigliere del team di transizione di Biden, alla CNN.