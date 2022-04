(AGENPARL) – Roma, 04 aprile 2022 – Domenica, Ali Velshi, ospite di “Velshi” della MSNBC, ha invitato la NATO ad impegnarsi nell’impedire al presidente russo Vladimir Putin di commettere “crimini contro l’umanità” in Ucraina.

Velshi ha dichiarato che era giunto il momento di fare qualcosa di più che sanzionare ed emettere “condanne a parole forti” contro la Russia. Si è chiesto “a che serve” alleanze come le Nazioni Unite e la NATO “se non fermare tutto questo”.

“Siamo oltre il punto di sanzioni e condanne a parole forti e il sequestro dei mega-yacht degli oligarchi”, ha sottolineato Velshi. “Non è più sufficiente poiché le prove di crimini di guerra e crimini contro l’umanità continuano a crescere. Vladimir Putin non ha alcun riguardo per la vita, per l’umanità e nemmeno per le regole della guerra”.

“Lo ha dimostrato più e più volte, e ha anche perseguito l’uccisione indiscriminata di civili più volte, due volte prima in Ucraina e in Cecenia. L’ordine mondiale globale e la potenziale sopravvivenza della democrazia sono in bilico. Se questo non è il tipo di momento per cui sono state create le Nazioni Unite e la NATO e l’ONU e il G-20 e il Consiglio d’Europa e il G-7, qual è lo scopo di queste alleanze se non fermarlo? Il mondo non può restare a guardare mentre Vladimir Putin continua questo regno del terrore”.

Durante il fine settimana, Velshi ha suggerito su Twitter che era necessario un “coinvolgimento militare diretto” per fermare la Russia.

Direct military involvement — Ali Velshi (@AliVelshi) April 3, 2022