(AGENPARL) – Roma, 19 marzo 2022 – Tucker: Il Pentagono sta mentendo sui laboratori biologici in Ucraina

Se solo quattro giorni fa ci avessi detto che l’amministrazione Biden stava finanziando laboratori biologici segreti in Ucraina di tutti i luoghi, non ti avremmo creduto. Sì, non credo che lo metteremo in TV. No grazie.

Quindi, se ci dicessi che non solo l’amministrazione ha finanziato i laboratori biologici segreti in Ucraina, ma che poi non sono riusciti a proteggere i contenuti mortali di quei laboratori prima dell’invasione russa, un’invasione che sapevano sarebbe arrivata, un’invasione che hanno contribuito a incoraggiare, se ce lo avessi detto quattro giorni fa, ti avremmo liquidato come un matto.

Era semplicemente troppo assurdo. Non vorremo avere niente a che fare con una storia del genere. Non c’è modo che possa essere vero. È troppo lontano.

In ogni caso, sapevamo già per certo che quella storia era falsa. Come lo sappiamo? Perché leggiamo “USA Today”, il giornale americano. Poche ore dopo l’invasione russa, “USA Today” ha pubblicato una confutazione a tutti quei pazzi che stavano blaterando sui laboratori biologici ucraini segreti. Ecco il titolo: “Verifica dei fatti: falsa affermazione di laboratori biologici statunitensi in Ucraina legata alla campagna di disinformazione russa”.

Quindi, se osservi attentamente la storia, e l’abbiamo fatto, perché eravamo interessati, noterai che questo fact check è stato fornito da funzionari anonimi del governo ucraino e poi da funzionari del Dipartimento di Stato di Biden. Quindi queste non erano esattamente fonti oggettive sull’argomento. Tuttavia, la storia sembrava definitiva. Era una citazione assolutamente enfatica: “La Russia ha collaborato con la Cina per amplificare ulteriormente la falsa affermazione dei laboratori statunitensi in Ucraina”.

Ok, “USA Today” dice che è disinformazione russa. Forse lo è, alla prossima storia. Ma i fact check non si sono fermati. Era strano. Continuavamo a vedere lo stesso fact check ancora e ancora. Era quasi come se, nonostante gli infiniti chiarimenti ufficiali, alcune persone si rifiutassero di credere all’amministrazione Biden. Preferivano invece la propaganda russa.

Abbiamo ipotizzato che dovessero essere membri di QAnon. Lo presumiamo perché la rivista “Foreign Policy” ce lo ha detto.

Secondo “Foreign Policy”, QAnon, qualunque cosa sia, stava diffondendo freneticamente, citando, “False affermazioni dei laboratori di guerra biologica statunitensi in Ucraina”. Ovviamente quei laboratori non esistevano. Era solo un’altra bugia dei russi che mentono per vivere.

Poi è intervenuta l’Unione Europea, che ha gettato la sua credibilità dietro la stessa affermazione. “Queste sono teorie del complotto”, ci ha detto l’UE. Sono bugie diffuse da Putin. Un portavoce dell’UE ha poi ricordato che, citando, “La credibilità delle informazioni fornite dal Cremlino è in generale molto dubbia e scarsa”. Era buono a sapersi.

Citazione: “La disinformazione russa ha un track record di narrazioni manipolative fluttuanti su armi biologiche e presunti laboratori segreti”. Sì, non faremo un segmento sui laboratori segreti in Ucraina. L’ultima cosa che vogliamo fare in questo show è il traffico di disinformazione russa diffuso da QAnon, quindi abbiamo ignorato quella storia.

Ed è così che stavano le cose fino a ieri, quando abbiamo dovuto sintonizzarci su un’audizione della Commissione Relazioni Estere del Senato. Toria Nuland stava testimoniando, quindi eravamo interessati. Nuland è una delle persone che ci ha portato la guerra in Iraq, non si è mai scusata per questo e ha continuato a essere promossa, perché è così che funziona la DC.

Victoria Nuland è ora il Sottosegretario di Stato a capo dell’Ucraina di Joe Biden e sa molto sull’Ucraina. Nel 2014 Toria Nuland ha progettato un colpo di stato in Ucraina in nome della democrazia, ovviamente. Quindi è la fonte altamente informata sull’Ucraina.

Quindi stava avendo questo colloquio con il senatore Marco Rubio della Florida durante la sua testimonianza. E ad un certo punto Rubio ha preso un attacco che non ci aspettavamo affatto. Ha chiesto a Nuland se l’Ucraina avesse armi biologiche. Non avremmo mai immaginato che l’Ucraina avrebbe avuto armi biologiche. Perché l’Ucraina dovrebbe avere armi biologiche?

Quindi sembrava una domanda piuttosto strana. Ma non è stato scioccante la metà della risposta che ha ricevuto. Guarda cosa ha detto Toria Nuland.