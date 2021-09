(AGENPARL) – Roma, 06 settembre 2021 – L’ultimo sondaggio ha rilevato che l’approvazione di Biden è rimasta sott’acqua, con il 46 di approvazione e il 52% di disapprovazione. Di coloro che approvano, il 27% approva “fortemente”. Tra coloro che disapprovano, tuttavia, il 44 per cento disapprova “fortemente”.

Joe Biden, 78 anni, non ha visto l’approvazione netta nel sondaggio dal 23 luglio, dove il 50 percento ha approvato e il 49 percento disapprova.

I segni di Biden arrivano una settimana dopo il brutto pasticcio con evidenti strascichi del paese dall’Afghanistan e i suoi tentativi di dare la colpa ad una serie di cause tra cui l’ex presidente Donald Trump.

L’approvazione di Biden è crollata la scorsa settimana al 42% e la sua media attuale su RealClearPolitics è ancora molto bassa.

Una media dei sondaggi recenti, tra cui Rasmussen, Reuters/Ipsos, Emerson, ABC News/Washington Post, NPR/Marist, Economist/YouGov e Politico/Morning Consult, mostrano la sua approvazione al 45,6% e la sua disapprovazione al 49,1%.

La sua approvazione è particolarmente in difficoltà tra gli indipendenti, che scendono al 36 percento, una differenza di 10 punti, secondo l’ultimo sondaggio NewsHour/Marist.

Biden sta “fallendo su quasi ogni singolo problema importante per gli americani poiché il sostegno alla sua presidenza continua a diminuire”. Non ha eventi in programma per il Labor Day mentre continua la sua vacanza.