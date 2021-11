Roma, 17 novembre 2021 – La maggioranza degli elettori crede che il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, sia inaffidabile, disonesto e incapace di guidare la nazione. Lo rivela mercoledì un sondaggio di Politico /Morning Consult.

Il 51% crede che il proprio presidente sia inaffidabile, mentre solo il 43% crede che Biden possa essere considerato affidabile. Inoltre, il 51% pensa che Biden sia disonesto e solo il 44% crede che Biden dica la verità.

Alla domanda se Biden mantiene le sue promesse, una maggioranza del 52 percento ha affermato che Biden non mantiene le sue promesse rispetto al 39 percento che sostiene che le mantenga.

Una maggioranza del 56% afferma anche che Biden è un leader debole, mentre il 38% ha affermato che è un leader forte.

Quando agli intervistati è stato chiesto se Biden è in grado di guidare il paese, una maggioranza del 53 percento ha affermato che non è capace mentre il 41 percento ha dichiarato che lo è.

La maggioranza degli intervistati ha anche affermato che Biden non è energico (dal 60 al 34 percento) mentre una maggioranza simile afferma che Biden non è un comunicatore chiaro (dal 57 al 37 percento).

Il sondaggio ha inoltre chiesto se Biden fosse mentalmente in forma e sano per essere il presidente. Il quarantotto percento ha affermato che Biden non è mentalmente in forma e il 46 percento ha affermato di esserlo. Solo il 40% ha affermato che Biden è in buona salute, mentre il 50% non lo crede.

Secondo Politico, gli elettori credevano che Biden fosse mentalmente in forma con un margine di 21 punti nel novembre del 2021. Gli elettori credevano anche l’anno scorso che Biden fosse in buona salute con un margine di 19 punti.

Il terribile sondaggio arriva quando gli Stati Uniti hanno sentito l’impatto delle politiche del presidente. Ad esempio, l’inflazione è ai massimi da trent’anni.

La CNBC ha riferito il 31 ottobre che “L’inflazione raggiunge un nuovo massimo di 30 anni misurato dall’indicatore preferito della Fed”.

Il sondaggio si ferisce agli elettori registrati nel 1998 tra il 13 e il 15 novembre. Il sondaggio ha un margine di errore di 2 punti percentuali.