Usa, Sidney Powell espone i risultati del Trump Team. Prove serie per indagine penale. Il manuale utente del software parla di come «i voti possono essere cancellati»

(AGENPARL) – Roma, 16 novembre 2020 – L’avvocato Sidney Powell su “Sunday Morning Futures” ha affermato che il team legale di Trump sta raccogliendo prove di “frode elettorale” che presumibilmente ha avuto luogo in software relativi alle elezioni, come Dominion Voting Systems e Smartmatic. Allo stato attuale, Dominion viene utilizzato in 2.000 giurisdizioni in 30 stati. Il Texas ha deciso di non utilizzare Dominion in tre diverse occasioni a causa delle preoccupazioni di frode.

Inoltre, l’ex ammiraglio Peter Neffenger è il presidente del consiglio di amministrazione di Smartmatic. Fa anche parte del team di transizione del vicepresidente Joe Biden, che mette in dubbio la sua imparzialità, che non supera il test dell’odorato.

Secondo Powell, la campagna Trump ha prove sufficienti per avviare una seria indagine penale.

«Stiamo decidendo di ribaltare i risultati delle elezioni in più stati e il presidente Trump ha vinto non solo per centinaia di migliaia di voti, ma per i miei milioni di voti che sono stati spostati da questo software che è stato progettato espressamente per quello scopo», ha spiegato Powell. «Abbiamo testimonianze giurate sul motivo per cui il software è stato progettato. È stato progettato per truccare le elezioni».

Secondo Powell, il testimone che ha la squadra di Trump è qualcuno che ha visto elezioni truccate in altri paesi. Quelle stesse tattiche e software sarebbero stati utilizzati negli Stati Uniti.

«Lo hanno fatto apposta. È stato calcolato. L’hanno già fatto», ha detto. «Abbiamo le prove del 2016 in California. Abbiamo così tante prove che mi sento come se arrivassero attraverso una manichetta antincendio».

La conduttrice Maria Bartiromo ha respinto, dicendo che l’elezione deve essere certificata in poche settimane. Voleva sapere se c’era abbastanza tempo per Powell e il team per produrre prove del presunto illecito.

«Prima di tutto, non dico mai nulla che non possa provare. In secondo luogo, le prove stanno arrivando così velocemente che non riesco nemmeno a elaborarle tutte. Milioni di americani hanno scritto ormai, direi, sicuramente centinaia di migliaia hanno si sono fatti avanti con le loro diverse esperienze di frode elettorale, ma si tratta di una massiccia frode elettorale e sono molto preoccupato che non riguardasse solo Dominion e il suo software Smartmatic, ma che il software fosse essenzialmente utilizzato anche da altre macchine elettorali».

È interessante notare che Powell ha affermato che il manuale utente del software parla di come «i voti possono essere cancellati».

«È assolutamente sfacciato come le persone hanno acquistato questo sistema e perché lo hanno acquistato», ha detto l’avvocato.

Powell ha dichiarato che gli informatori si sono fatti avanti per presunti risarcimenti. Ha detto che negli stati in cui la nuova tecnologia elettorale è stata acquistata e implementata, ci sono prove che i familiari dei funzionari siano stati pagati grandi somme forfettarie di denaro.

Ci sono altre preoccupazioni su come utilizzare il software. L’avvocato ha dichiarato che il software e i funzionari elettorali hanno la capacità di fare cose come cancellare le schede, costringere la macchina a non leggere le firme degli elettori o il voto negativo. Powell ha detto che c’è anche la possibilità di programmare la macchina per contare solo i voti per Biden.

«È come trascinare e rilasciare quello che vuoi dove vuoi, carica i voti», ha spiegato.

L’avvocato ha detto che la campagna ha una dichiarazione giurata di una persona che sa come funziona il sistema ed era presumibilmente presente quando il sistema è stato creato e implementato.

———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.