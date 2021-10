(AGENPARL) – Roma, 19 ottobre 2021 – Il senatore Rick Scott (R-FL), presidente del National Republican Senatorial Committee (NRSC), ha respinto i suggerimenti che il dottor Anthony Fauci possa dare o togliere il permesso agli americani di celebrare le vacanze con le loro famiglie, definendolo «folle che il governo pensa di poter dire alla gente come vivere». «Non abbiamo bisogno del permesso di Fauci per celebrare le feste con la famiglia. Le persone sono intelligenti. Sanno come prendere decisioni che proteggono al meglio i loro cari. È folle che il governo pensi di poter dire alla gente come vivere”, ha detto Scott in risposta alle recenti osservazioni del capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases:

We don't need Fauci's permission to celebrate the holidays with family. People are smart. They know how to make decisions that best protect their loved ones. It's insane that the government thinks it can tell people how to live. https://t.co/hQZno60y4s — Rick Scott (@SenRickScott) October 18, 2021

L’osservazione del senatore segue l’apparizione di Fauci su ABC’s This Week , in cui ha effettivamente concesso alle persone vaccinate il permesso di celebrare le prossime festività, tra cui Halloween, il Ringraziamento e il Natale.

“Credo fermamente che in particolare nelle persone vaccinate se sei vaccinato e i tuoi familiari sono vaccinati, quelli che ne hanno diritto, che sono ovviamente bambini molto piccoli e non ancora idonei, che puoi goderti le vacanze”, ha detto all’ancora Martha Raddatz.

“Puoi goderti Halloween, dolcetto o scherzetto e sicuramente il Ringraziamento con la tua famiglia e il Natale con la tua famiglia”, ha continuato, usando le vacanze come un altro passo per gli americani per vaccinarsi.

“Quando lo fai [fai vaccinare], non c’è alcun motivo per cui non puoi goderti le vacanze in modo familiare, nel modo in cui abbiamo sempre fatto tradizionalmente”, ha aggiunto.

Fauci è stato preso di mira questo mese dopo aver inizialmente affermato che era “troppo presto per dire” se gli americani sarebbero stati in grado di radunarsi per le vacanze. In seguito ha affermato che le sue osservazioni sono state prese “completamente fuori contesto”. Tuttavia, sostiene ancora che il suo esplicito permesso si estende principalmente ai vaccinati.