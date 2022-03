(AGENPARL) – Roma, 13 marzo 2022 – Il rappresentante Ronny Jackson (R-TX), che ha servito come medico della Casa Bianca durante le amministrazioni Obama e Trump, chiede le dimissioni del presidente Joe Biden, sottolineando che “non è cognitivamente capace di guidare”.

“Biden non sa cosa sta succedendo con l’Ucraina. Non sa cosa sta succedendo con NIENTE!” Jackson ha twittato venerdì. “Non è cognitivamente capace di guidare. Ha bisogno di dimettersi prima che il nostro Paese soffra ancora”.

Biden doesn’t know what’s going on with Ukraine. He doesn’t know what’s going on with ANYTHING! He’s not cognitively capable of leading. He needs to RESIGN before our country suffers any more. — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) March 11, 2022 L’8 febbraio Jackson, che ha chiesto a Biden di sottoporsi a una valutazione cognitiva dall’anno scorso,

ha scritto una lettera a Biden chiedendogli di sottoporsi a un test cognitivo per paura che potesse avere il morbo di Alzheimer.

La lettera è stata firmata da 37 dei suoi colleghi legislatori repubblicani.

Il giorno successivo, Jackson è apparso su Varney & Company di Fox Business Network e ha riaffermato la sua posizione secondo cui Biden è mentalmente inadatto a ricoprire la carica di presidente.

Jackson disse allora:

Sono stato alla Casa Bianca durante l’amministrazione Bush, l’amministrazione Obama e l’amministrazione Trump. Sono stato lì per 14 anni come medico della Casa Bianca. So esattamente cosa ci vuole mentalmente e fisicamente per fare quel lavoro, e penso che sia in piena mostra per tutti nel paese e per tutti in questo mondo vedere in questo momento che il presidente Biden non ha la capacità cognitiva per fare il suo lavoro in questo momento . Ha continuato a peggiorare sempre di più.

Jackson ha continuato, sottolineando le sue precedenti richieste di valutazione, osservando che il precedente è stato stabilito quando il presidente Trump è stato sottoposto a test cognitivi a seguito delle proteste dei media di sinistra:

Ho inviato una lettera nel giugno dello scorso anno chiedendogli di fare un test cognitivo come parte del suo esame fisico annuale. Questo è stato prima che avesse fatto l’esame fisico. Di recente ha fatto l’esame fisico; non c’era alcuna menzione di alcun test cognitivo. E ricordo a tutti che l’abbiamo fatto con il presidente Trump. Stabiliamo il precedente. Lo abbiamo fatto a causa della protesta dei media liberali e dei media mainstream e dell’estrema sinistra che il presidente dovrebbe avere un test cognitivo come parte della sua valutazione. Il precedente è stato stabilito. E il presidente Biden deve farsi avanti, deve fare questo test e devono fornire questi risultati al popolo americano in modo che possiamo avere fiducia e sicurezza che è capace.

Jackson ha parlato con Fox News Digital in un articolo pubblicato il 23 febbraio, il giorno prima che la Russia invadesse l’Ucraina. Jackson ha detto allo sbocco che l’acuità mentale di Biden “era in piena mostra durante la debacle in Afghanistan” e ha avvertito che Biden “farà uccidere più americani” e “alla fine ci porterà in una guerra a causa della sua mancanza di leadership”.

La richiesta di Jackson per le dimissioni di Biden arriva quando un sondaggio di Politico /Morning Consult ha rivelato che meno del 25% degli americani crede fermamente che Biden sia mentalmente in forma, sano e stabile.