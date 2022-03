(AGENPARL) – Roma, 24 marzo 2022 – Mercoledì su “America Reports” di Fox News Channel, il senatore Rand Paul (R-KY) ha inveito contro di lui, il consigliere medico capo della Casa Bianca, il dottor Anthony Fauci, per aver avvertito del ritorno delle restrizioni a causa di un nuovo ceppo di COVID-19.

Paul ha detto che Fauci aveva “assolutamente sbagliato” a spingere per ulteriori restrizioni. Ha definito Fauci una “minaccia” che “non ha avuto ragione su nulla dall’inizio” della pandemia di coronavirus.

SEN. RAND PAUL: Il fatto è che se credi nel dottor Fauci, quello che dovresti fare immediatamente è andare a prendere degli adesivi e assicurarti che siano sul pavimento, e un metro in modo da sapere che sei a 6 piedi di distanza dalle persone. E il plexiglas: porta con te il plexiglas perché il dottor Fauci pensa che in qualche modo, sai, rifletta il virus lontano da te. Niente di ciò per cui è stato ha funzionato, non una cosa che ha sostenuto, a parte il vaccino, e non sono contrario al vaccino.

Ma la cosa interessante è – e non lo ammetterà al pubblico – se si preleva un campione di sangue da 1.000 persone negli Stati Uniti e si misura per vedere se avevano anticorpi contro il virus o anticorpi contro il vaccino, è oltre il 95%. Ecco perché stiamo facendo meglio con questo. Abbiamo sviluppato l’immunità dall’avere la malattia o dall’essere vaccinati, ed è per questo che stiamo andando meglio, oltre al fatto che il virus è mutato in una forma meno virulenta o meno letale. Ma non lo ammetterà perché è così preso a mettere adesivi sul pavimento, mascherine sul viso, occhiali protettivi. Il ragazzo è una minaccia, e dall’inizio di tutto questo non ha avuto ragione su niente.