(AGENPARL) – Roma, 31 agosto 2021 – Quattro calciatrici cristiane stanno facendo causa alla Western Michigan University (WMU) per aver respinto le loro richieste di esenzione religiosa dal mandato della scuola che tutti gli studenti atleti devono essere vaccinati entro il 31 agosto.

La politica dichiarata dall’Università è che se le donne non vengono vaccinate entro la data stabilita, verrebbero espulse dalla squadra di calcio.

La causa ha citato una lettera di spiegazioni della Western Michigan University (WMU) che ha dichiarato il motivo del suo rifiuto dell’esenzione religiosa delle donne.

«L’università ha un interesse irresistibile nell’agire per evitare il rischio significativo posto ai programmi atletici intercollegiali di un’epidemia di COVID-19 a causa dei partecipanti non vaccinati e vietare ai membri non vaccinati delle squadre di impegnarsi in pratiche e competizioni è l’unico efficace modo di realizzare questo interesse irresistibile», affermava la lettera.

L’avvocato delle calciatrici, Dave Kallman del Great Lakes Justice Center, ha dichiarato: «La Costituzione non diventa irrilevante o inapplicabile durante una pandemia».

Kallman ha inoltre sostenuto che la National Collegiate Athletic Association (NCAA) non richiede mandati di vaccinazione alle sue scuole membro.

La causa federale per i diritti civili è stata intentata lunedì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti (Distretto occidentale del Michigan), non molto prima che entrasse in vigore la scadenza del vaccino dell’università.

Insieme alla sua richiesta di ingiunzione e danni nominali, comprese le spese legali, Kallman ha chiesto al tribunale di esaminare rapidamente la sua mozione per un ordine restrittivo temporaneo per impedire che i suoi clienti vengano rimossi dalla squadra di calcio.

Kallman ha affermato che è necessaria una rapida considerazione perché le donne vengono danneggiate ora e il danno per loro è “irreparabile”.

Secondo il programma della NCAA, la stagione regolare del calcio femminile collegiale è iniziata lunedì.

La denuncia sostiene che la politica della scuola viola il diritto del Primo Emendamento delle donne al libero esercizio della religione, così come i loro diritti ai sensi del 14° Emendamento, che proibisce la riduzione dei privilegi o delle immunità dei cittadini statunitensi da parte degli stati e garantisce uguale protezione ai sensi la legge.

La Western Michigan University non richiede la vaccinazione della popolazione generale dei suoi studenti, ma devono essere testati una volta alla settimana. Solo gli studenti atleti devono essere vaccinati contro il virus Covid-19.

È necessario indossare una maschera nel campus indipendentemente dallo stato di vaccinazione, con studenti e docenti che indossano la maschera sempre al chiuso. Le maschere devono essere indossate anche all’aperto in tutti gli incontri con più di 100 persone.

Kallman ha affermato che i suoi clienti hanno accettato misure protettive, come indossare una maschera e sottoporsi ai requisiti della scuola per i test settimanali.

Sono anche denunciate violazioni da parte dell’università del diritto delle donne di essere libere da discriminazioni religiose ai sensi della Costituzione del Michigan, nonché degli statuti federali e del Michigan sui diritti civili.

La denuncia sostiene che la politica del mandato di vaccinazione della WMU priva le donne del loro diritto al giusto processo, diritto alla privacy, identità personale, dignità, integrità fisica e autonomia.

La denuncia sostiene inoltre che le politiche dell’università puniscono le donne per aver esercitato i loro diritti costituzionalmente e statutariamente protetti “di prendere le proprie decisioni mediche coerenti con la loro fede e in consultazione con i loro medici”.

Kallman ha affermato che ogni persona ha il diritto di rifiutare le cure mediche e che la Costituzione non consente alla Western Michigan University di costringere le donne “ad accettare un’iniezione medica invasiva contro le loro credenze religiose sincere”.