Usa, Putin non riconosce lo sfidante Biden come presidente fino a quando le elezioni non saranno certificate e le cause risolte

(AGENPARL) – Roma, 23 novembre 2020 – Il leader russo Vladimir Putin ha affermato di non essere in grado di riconoscere lo sfidante democratico Joe Biden come presidente fino a quando il presidente Donald Trump non lo concede o fino a quando le elezioni non saranno certificate.

Putin ha detto domenica che «lavorerà con chiunque abbia la fiducia del popolo americano».

«Ma quella fiducia può essere data solo a un candidato la cui vittoria è stata riconosciuta dalla parte avversaria, o dopo che i risultati sono stati confermati in modo legittimo e legale», ha detto, secondo Bloomberg News.

All’inizio di questo mese, il Cremlino non ha riconosciuto Biden come il vincitore delle elezioni.

Domenica, Putin ha detto che la mossa di non congratularsi con Biden è “una formalità” e non ha secondi fini.

A Putin è stato poi chiesto se le relazioni USA-Russia potrebbero essere danneggiate di conseguenza: “Non c’è niente da danneggiare, sono già rovinate”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto lunedì ai giornalisti che il presidente Donald Trump «deve riconoscere i risultati delle elezioni e tutte le azioni legali devono essere concluse», aggiungendo: «Solo dopo ciò i risultati saranno ufficialmente riassunti. Ma ovviamente, questo non è ancora successo».

Altri leader mondiali che non hanno convocato un vincitore nella gara includono il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il primo ministro sloveno Janez Jansa e altri.

«Non possiamo immischiarci nella politica di altri paesi. … Dobbiamo essere rispettosi», ha detto all’inizio di questo mese il presidente messicano Andrés Manuel López Obrado.

———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.