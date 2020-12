Usa, Phill Kline (Progetto Amistad): Fino a 280.000 schede “scomparse” dopo essere state trasportate da New York alla Pennsylvania

(AGENPARL) – Roma, 01 dicembre 2020 – Phill Kline, il direttore del progetto Amistad del gruppo legale Thomas More Society, ha affermato che ben 280.000 schede sono state trasportate da New York a Lancaster, in Pennsylvania , dove le schede ‘sono scomparse’.

Kline, un ex procuratore distrettuale e procuratore generale del Kansas, ha dichiarato di aver ricevuto prove che tra «130.000 e 280.000 schede complete per le elezioni generali del 2020 sono state spedite da Bethpage, New York, a Lancaster, Pennsylvania, dove quelle schede elettorali e il trailer in cui sono stati spediti scomparsi» il 21 ottobre.

Kline ha citato le dichiarazioni di un subappaltatore USPS che ha descritto come un informatore.

Corroborated eyewitness testimony: 130,000 – 280,000 completed ballots were shipped from Bethpage, NY to Lancaster, PA; the ballots and trailer then disappeared pic.twitter.com/SGCjoi0IDA — Team Trump (@TeamTrump) December 1, 2020

Kline ha anche affermato in un comunicato stampa che i lavoratori dell’USPS si sono impegnati in “diffusi sforzi illegali” per influenzare le elezioni. Almeno uno degli informatori ha affermato di aver trasportato migliaia di schede precompilate attraverso i confini statali, il che, se fosse vero, sarebbe un crimine federale. Il suo gruppo ha fatto una “stima” del numero di schede che sono scomparse.

Kline ha detto che condivideranno queste informazioni con le forze dell’ordine, inclusi l’FBI, gli avvocati statunitensi in altre aree e i pubblici ministeri locali “che sono a conoscenza delle nostre prove”.

L’informatore, Jesse Morgan, un camionista per un subappaltatore con l’USPS, ha detto che stava guidando un camion pieno di 288.000 voti, secondo Just The News. Il camion – e le schede elettorali – sono scomparsi da una posizione parcheggiata a Lancaster in un deposito della USPS dopo che l’aveva lasciato lì, ha detto.

Il camionista ha detto che il 21 ottobre ha visto diverse procedure anomale che differivano dalla norma a Bethpage e nel modo in cui ha consegnato le schede. Le schede, ha detto, erano contenute in vassoi in diverse scatole di cartone molto grandi.

Morgan ha aggiunto che il personale della USPS ha mostrato “comportamenti strani” che “deviano grossolanamente dalla procedura e dal comportamento normali” quel giorno.

L’evento è stato ospitato martedì ad Arlington, in Virginia, dall’Amistad Project, un gruppo legale della Thomas More Society. Il progetto Amistad ha intentato azioni legali in diversi stati nelle ultime settimane, tra cui una il 26 novembre nel Michigan.

Il procuratore generale democratico Josh Kaul ha accusato il gruppo di aver tentato di privare gli elettori del diritto di voto in una precedente causa legale del Wisconsin presentata da Kline su presunti sforzi sistematici nello stato per eludere le leggi sul voto.

“Nessuna indagine inizia con una conclusione … ogni indagine inizia con le domande”, ha detto Kline rimproverando i media e altri che hanno denunciato testimonianze di frode elettorale.

Un altro informatore dell’USPS, Ethan Pease di Madison, Wisconsin, ha dichiarato nella conferenza stampa di martedì che lavora come subappaltatore dell’USPS e ha affermato che gli è stato detto che il servizio postale stava pianificando di retrodatare decine di migliaia di schede per posta prima del 3 novembre. elezione. Pease e Kline hanno affermato che si trattava di un tentativo di aggirare il termine per la presentazione delle schede.

– ———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

