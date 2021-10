(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Usa: Nissoli (Fi), Il Columbus Day e’ il giorno in cui esprimiamo l’orgoglio di essere italiani

“Anche quest’anno in America, lunedì 11 ottobre, si celebrerà il Columbus Day e si terranno manifestazioni in molte città degli Stati Uniti di cui la più rilevante e’ la storica parata di New York. Si tratta di una giornata di festa orgogliosi dei nostri valori e della nostra tradizione culturale che vuole essere in dialogo con le altre culture presenti sul territorio USA per contribuire in maniera armonico, come abbiamo sempre fatto, alla costruzione ed allo sviluppo della società americana. La Comunità italiana in America, fiera delle proprie radici, esprime attraverso la celebrazione della figura di Colombo quello spirito di intrapresa e di curiosità intellettuale che hanno spinto questo grande Paese ad andare oltre per raggiungere sempre nuovi orizzonti di conoscenza acquisendo un ruolo guida nel mondo. Colombo è l’uomo della ricerca del nuovo a cui la storia deve molto ed è per questa ragione che ho presentato e fatto approvare in Parlamento una Mozione, a mia prima firma, che ha impegnato il Governo ad agire sul piano diplomatico per far conoscere e difendere la figura di Colombo dagli attacchi della cosiddetta “cancel culture” che rifiuta il dialogo e l’incontro con l’altro, sfiora l’irrazionalità e assume i toni del razzismo che combatte”. Lo dichiara Fucsia Fitzgerald Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America.

