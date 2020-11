USA, MANIFESTAZIONE PRO-TRUMP A WASHINGTON, DC. MAGA

(AGENPARL) – Roma, 14 novembre 2020 – Gruppi di sostenitori di Trump stanno pianificando raduni del MAGA a Washington, DC, sabato come dimostrazione di solidarietà con il presidente Trump e i suoi sforzi per garantire l’integrità delle elezioni.

I sostenitori di Trump stanno partecipando a una serie di manifestazioni per il presidente nella capitale della nazione sabato. Alcuni degli eventi associati alle manifestazioni di sabato sono stati pubblicizzati come Million MAGA March, March for Trump e Stop the Steal.

“Women for America. Il primo raduno “ March for Trump ” esorta il presidente Trump a non riconoscere.

Giovedì, l’addetto stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha previsto una grande folla.

“Penso che sarà abbastanza grande da quello che sto ascoltando”, ha detto a Fox News, anche se ha aggiunto di non avere una stima del numero previsto di partecipanti.

Le attività dovrebbero iniziare al Freedom Plaza intorno a mezzogiorno e i sostenitori di Trump dovrebbero marciare alla Corte Suprema.

Venerdì, il presidente Trump ha accennato ad un’apparizione a sorpresa alle manifestazioni di sabato.

“È incoraggiante vedere tutto l’enorme supporto là fuori, in particolare i raduni organici che stanno sorgendo in tutto il Paese, incluso uno importante sabato a Washington”, ha detto il presidente.

“Potrei anche provare a fermarmi e salutarlo”, ha aggiunto. “Questa elezione è stata truccata, dal Dominion su e giù!”:

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020