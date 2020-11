Usa, La quarta contea della Georgia trova una memory card con innumerevoli voti

(AGENPARL) – Roma, 19 novembre 2020 – Una quarta contea della Georgia ha scoperto una memory card con un numero illimitato di voti durante un controllo manuale, hanno detto i funzionari mercoledì alla fine.

A differenza degli altri tre casi , le innumerevoli votazioni nella contea di Douglas erano per lo più per il candidato presidenziale democratico Joe Biden , al contrario del presidente Donald Trump.

«Hanno fatto il conteggio manuale e si sono resi conto di avere più voti di quanti voti fossero inseriti nel sistema di gestione delle elezioni . Sono tornati indietro, hanno verificato e si sono resi conto che ci siamo dimenticati di caricare una scheda di memoria da un distretto», ha detto ai giornalisti Gabriel Sterling, il responsabile dei sistemi di voto dello stato durante un briefing virtuale.

Sulla carta c’erano 156 voti per Biden, 128 voti per Trump, sette per il candidato libertario Jo Jorgensen e altri due.

Tenendo conto di tutte le innumerevoli schede trovate durante l’audit, il vantaggio di Biden su Trump è sceso da 14.156 a 12.781.

Sterling ha anche riconosciuto che un monitor di riconteggio ha rilevato un errore di 9.626 voti, ma l’ha liquidato come “un non evento”.

«Ma aiuta a manipolare i dati in una certa misura, il che è un peccato, ed è per questo che non si rilasciano i risultati di audit provvisori, perché può creare confusione per le persone dall’esterno», ha detto.

La presunta cattiva gestione delle elezioni da parte di funzionari in Georgia ha portato a chiedere le dimissioni del Segretario di Stato Brad Raffensperger, un repubblicano il cui ufficio Sterling lavora. Sens. Kelly Loeffler (R-Ga.) E David Perdue (R-Ga.) Si sono uniti alle richieste questa settimana.

Raffensperger, che ha delegato le conferenze stampa a Sterling mentre rilasciava interviste ai media che si oppongono a Trump, ha rifiutato di dimettersi.

«Quando la gente dice che non sono repubblicano, si parla da pazzi», ha detto giovedì a “The Lead” della CNN. «E alla fine della giornata, quando le persone vogliono creare una distinzione tra il partito repubblicano –durante – un ballottaggio, non è utile», ha aggiunto, dicendo che non avrebbe commentato ulteriormente.

Loeffler e Perdue sono in ballottaggio per i seggi che occupano. I ballottaggi avranno luogo a gennaio 2021.

L’audit della Georgia doveva concludersi entro la mezzanotte di mercoledì, ma alcune contee stavano correndo per terminare prima della scadenza. Almeno 21 contee stavano ancora conducendo l’audit diverse ore prima della chiusura. I funzionari hanno programmato di pubblicare un rapporto finale sull’audit giovedì.

Il termine per la Georgia per certificare i risultati delle elezioni è venerdì.

L’audit è stato ordinato dal Segretario di Stato Raffensperger a causa del piccolo margine tra Biden e Trump.

La campagna di Trump potrebbe ancora richiedere un riconteggio a seguito della certificazione dello stato, per legge statale.

Raffensperger ha detto che i funzionari “non hanno visto alcuna frode elettorale diffusa» e hanno attribuito le innumerevoli schede elettorali a “errori di ufficio”, non a macchine per il voto.

«Non credo che alla fine della giornata cambierà i risultati totali», ha detto. Alla domanda se Biden sarebbe rimasto in testa, ha aggiunto: «Credo che sia così che andrà a finire».

Trump ha ripetutamente chiesto a Raffensperger il riconteggio, definendolo “uno scherzo” in un tweet mercoledì e affermando che «sono stati trovati migliaia di voti fraudolenti».

Le affermazioni indicano che il riconteggio è stato afflitto da anomalie.

Per quanto riguarda le critiche di Trump sui tre lotti di innumerevoli schede che sono state scoperte, Sterling ha detto ai giornalisti: «I tweet del presidente, fondamentalmente, parlano di voti fraudolenti – ancora una volta, è un po ‘ironico perché ha effettivamente ottenuto voti da questo processo. Quindi stiamo eseguendo diligentemente la nostra legge».

Tuttavia, Sterling ha indebolito l’affermazione di Raffensperger sulla frode dicendo ai giornalisti: «Sappiamo che, come in ogni elezione nella storia degli Stati Uniti nella storia dell’umanità, ci sono persone che hanno votato che non avrebbero dovuto: ci sono doppi elettori, ci sono potenziali elettori criminali, ci sono persone che sono elettori fuori dallo stato».

«Sappiamo che ci sono, ma non abbiamo [sic] prove sufficienti per dire che hanno raggiunto un livello di 13.000 o giù di lì», ha aggiunto.

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.