Usa, La contea di Wayne del Michigan certifica i risultati delle elezioni dopo lo stallo iniziale

(AGENPARL) – Roma, 18 novembre 2020 – La contea di Wayne, nel Michigan, ha invertito la rotta martedì sera tardi e ha votato per certificare i risultati delle elezioni del 3 novembre, che sono state contestate.

Il Board of Canvassers aveva originariamente votato 2-2 sulla falsariga del partito. Il pareggio significava che i risultati delle elezioni non erano stati certificati.

Ma più tardi nella notte, i sostenitori repubblicani si sono espressi e hanno votato con i democratici.

«Dopo ore di rabbiose risposte da parte dei residenti della contea di Wayne, il cambio di rotta è stato approvato dai due repubblicani e dai due fautori democratici con la richiesta che l’ufficio del Segretario di Stato conducesse un ‘audit completo’ sui conteggi inspiegabilmente sbilanciati», ha riportato il Detroit News .

Non è chiaro se l’approvazione fosse subordinata al “controllo completo” o se l’indagine fosse semplicemente una richiesta.

Il comunicato ha riferito che la diffusione della riunione è andata avanti così come il conteggio dei voti il giorno delle elezioni:

Il voto ha valenza di un’alta posta in gioco, con gli occhi della nazione puntati sulla più grande contea del Michigan, apparentemente si è svolto mentre il video dell’incontro virtuale non funzionava.

«E ‘passato all’unanimità», ha detto il membro repubblicano William Hartmann quando il video ha ripreso a funzionare. «Abbiamo appena votato».

Qualche istante dopo, ha detto: «Ci aggiorneremo» e il consiglio ha terminato la riunione alle 21:08

WXYZ ha riferito che il consiglio «ha votato per certificare i risultati in base alla clausola che il Segretario di Stato Jocelyn Benson faccia un controllo completo delle elezioni nella contea».

La Detroit Free Press ha dichiarato che il consiglio di amministrazione «ha approvato una risoluzione che invitava il Segretario di Stato democratico del Michigan Jocelyn Benson a condurre un audit completo indipendente di tutte le giurisdizioni della contea che hanno registrato discrepanze inspiegabili tra il numero di schede di assenti registrate come espresse e il numero di voti assenti contati».

Gli attivisti repubblicani hanno ceduto dopo gli attacchi fulminanti degli attivisti democratici.

Ned Staebler, il cui profilo Twitter ha detto che vive ad Ann Arbor – nemmeno nella contea di Wayne – ha aggredito i due repubblicani nel consiglio:

WAYNE COUNTY BOARD OF CANVASSERS – 2 Republican members voted not to certify the ballots- public comment is now open and it is intense. People calling board members racist. This is commenter Ned Staebler: pic.twitter.com/cEsDlxzVXT — Jennifer Ann Wilson WXYZ (@JennaWils) November 17, 2020

«Sappi solo quando provi a dormire stanotte, che milioni di persone in tutto il mondo ora su Twitter conoscono il nome Monica Palmer e William Hartmann», ha detto, riferendosi ai due promotori repubblicani, «come due persone completamente razziste e senza comprensione di ciò che significa integrità o un brandello di umana decenza. La legge non è dalla tua parte. La storia non sarà dalla tua parte, ha dichiarato».

“You are a disgrace.” Rev Wendell Anthony says today’s decision dishonors veterans and all those who have been left out and miscounted for generations. @wxyzdetroit pic.twitter.com/MOmtW6NFjx — Jennifer Ann Wilson WXYZ (@JennaWils) November 18, 2020

“Everything was fine until things changed for Michigan … “

An Election Supervisor in Detroit who says she marched with Dr Martin Luther King describes a ballot challenger demanding that she stop counting the ballots. pic.twitter.com/PS04Uk5al4 — Jennifer Ann Wilson WXYZ (@JennaWils) November 18, 2020

Victory! Public pressure matters. The Wayne County Board of Canvassers has reversed course and unanimously agreed to certify the results (upon the condition that the Sec'y of State’s office conduct an audit of precincts across the county). — Kristen Clarke 866-OUR-VOTE (@KristenClarkeJD) November 18, 2020

Con la certificazione da parte della contea di Wayne, i risultati passeranno ora allo State Board of Canvassers, che ha anche due repubblicani e due democratici come membri.

Oltre 100 osservatori hanno depositato dichiarazioni giurate relative al processo di conteggio dei voti a Detroit.

Diverse persone hanno affermato che le schede sono state contate più volte, le schede sono arrivate nel cuore della notte e gli osservatori sono stati bloccati dal guardare il processo di tabulazione.

———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.