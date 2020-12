USA, Il procuratore distrettuale George Gascon, finanziato da Soros, si scusa con la famiglia della vittima di omicidio per aver detto loro di “tenere la bocca chiusa”

(AGENPARL) – Roma, 22 dicembre 2020 – Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón si è scusato con la famiglia della vittima dell’omicidio Joshua Rodriguez per aver detto loro di “tenere la bocca chiusa” mentre protestavano contro la sua apparizione a Pomona, in California, venerdì.

Il video dell’interazione, che è stato pubblicato da Bill Melugin della locale affiliata della Fox KTTV-11, mostra il detto di Gascon: “E’ un peccato che abbiamo persone che non hanno abbastanza istruzione per poter tenere la bocca chiusa per un momento, in modo da poter parlare”.

La voce di una donna, poi identificata come la madre di Rodriguez, viene sentita rispondere: “Mio figlio non potrà mai più parlare perché è stato assassinato – rapito, torturato e ucciso. Mio figlio è importante”. In seguito lei gli urlò contro mentre se ne andava.

BREAKING: We've obtained video of LA D.A. George Gascon at the Pomona courthouse today where he can be heard saying "It's unfortunate that some people do not have enough education to keep their mouth shut so we can talk" as the family of a murdered victim yells at him. @FOXLA pic.twitter.com/IkHVhhp25u — Bill Melugin (@BillFOXLA) December 19, 2020

Joshua Rodriguez è stato ucciso nel 2015.

Gascón è stato eletto con l’aiuto di milioni di dollari dal miliardario di sinistra George Soros, che ha finanziato l’elezione dei procuratori di sinistra in tutto il Paese. Da quando è entrato in carica all’inizio di questo mese, ha iniziato a mettere in atto politiche radicali che hanno incluso la fine della cauzione in contanti, impedendo ai procuratori di chiedere la pena di morte e rimuovendo alcuni aumenti di pena per reati come l’uso di una pistola o l’appartenenza a una banda.

Un caso riguardava un sospetto accusato di duplice omicidio, compreso quello del vice sceriffo di Los Angeles Gilbert Solano.

NEW: Under new D.A. George Gascon’s reforms, I’ve confirmed his office is trying to dismiss all enhancements & special circumstances against the alleged double murderer/cop killer accused of shooting LASD deputy Gilbert Solano in the back of his head. His sister is irate. @FOXLA pic.twitter.com/SxnPiOuRPG — Bill Melugin (@BillFOXLA) December 15, 2020

Dopo le critiche pubbliche, ha ripristinato alcuni miglioramenti, anche per i crimini d’odio, l’abuso di minori o il traffico sessuale – anche se non per i crimini con armi, bande o condanne precedenti).

Gascón ha rilasciato una dichiarazione di scuse a Fox 11:

Mentre parlava con i colleghi fuori dall’ufficio c’erano individui che urlavano ai lati opposti della folla. Non ho capito cosa stessero urlando fino a dopo, per non parlare del fatto che erano vittime. In ogni caso, non è così che avrei dovuto reagire. Chiaramente questa famiglia sta soffrendo, e mi metterò in contatto con loro per parlare direttamente e ascoltarli. Gli imputati di questo caso rischiano tutti l’ergastolo.

Tra gli altri procuratori sostenuti da Soros ci sono Kim Foxx di Chicago, nota per aver protetto Jussie Smollett; e Kim Gardner di St. Louis, che ha accusato Patricia e Mark McCloskey di aver difeso la loro proprietà da una folla di Black Lives Matter. Recentemente è stata rimossa dal caso di Patricia McCloskey dopo averla usata per raccogliere fondi per la campagna elettorale.