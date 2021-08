(AGENPARL) – Roma, 10 agosto 2021 – Martedì il governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato che si sarebbe dimesso nel corso dell’indagine per molestie sessuali entro 14 giorni.

“New York dura significa amare New York, e io amo New York e amo te”, ha detto Cuomo, “non vorrei mai essere inutile in alcun modo, e penso che date le circostanze, il modo migliore in cui posso aiutare ora è se mi faccio da parte e lascio che il governo torni a governare, e quindi, è quello che farò”.

Il governatore ha iniziato la sua conferenza stampa dicendo che è “profondamente” dispiaciuto per qualsiasi comportamento ritenuto inappropriato durante il suo mandato, ma ha negato le accuse di molestie sessuali da più dipendenti attuali ed ex durante le indagini del procuratore generale dello stato Letitia James . Cuomo ha accusato gli investigatori statali di parzialità dopo che il rapporto lo accusava di molestare sessualmente 11 donne dal 2013 al 2020 in violazione della legge statale e federale.

“Quando c’è un pregiudizio o una mancanza di equità nel sistema giudiziario, è una preoccupazione per tutti”, ha detto. “C’è una differenza tra una presunta condotta impropria e la conclusione di molestie sessuali. Ora, non fraintendetemi, questo non vuol dire che ci siano 11 donne che ho veramente offeso. Ci sono, e mi scuso profondamente, profondamente”.

Cuomo ha ammesso di aver fatto battute e di aver dato alla gente baci e abbracci, “donne e uomini”.

“Sono scivolato e ho chiamato le persone “tesoro”, “tesoro” e “tesoro”. Voglio dire che fosse accattivante, ma le donne lo trovavano datato e offensivo”, ha continuato. “Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Ho familiarità con le persone. Il mio senso dell’umorismo può essere insensibile e scoraggiante”.

“Nella mia mente, non ho mai superato il limite con nessuno, ma non mi rendevo conto fino a che punto il limite fosse stato ridisegnato”, ha aggiunto. “Ci sono cambiamenti generazionali e culturali che non ho apprezzato appieno. E avrei dovuto, senza scuse”.

All’inizio della conferenza, l’avvocato di Cuomo, Rita Glavin, ha anche accusato gli investigatori statali di parzialità, ignorando le prove che non si adattavano alla loro “narrazione”, e ha affermato che i media hanno creato una “frenesia” sui risultati invece di attenersi ai fatti.

Fabien Levy, un portavoce del procuratore generale dello stato, ha rilasciato una dichiarazione la scorsa settimana criticando la definizione di Glavin dell’indagine come “sfortunata”.

“Dopo che più donne hanno accusato il governatore Cuomo di molestarle sessualmente , il governatore stesso ha chiesto che il procuratore generale James sovrintendesse a un’indagine indipendente”, ha affermato Levy. “Gli investigatori indipendenti selezionati sono professionisti ampiamente rispettati, riconosciuti per la loro capacità legale e investigativa. Attaccare questa indagine e tentare di minare e politicizzare questo processo toglie il coraggio mostrato da queste donne.

“Ci sarà una produzione continua di trascrizioni delle interviste messe a disposizione dell’Assemblea statale, che saranno redatte secondo necessità”, ha affermato.

Cuomo ha negato qualsiasi illecito a seguito del rapporto dell’AG statale e in precedenza aveva rifiutato le richieste diffuse di dimettersi. Il comitato giudiziario dell’Assemblea dello Stato di New York dovrebbe completare la sua indagine sull’impeachment entro la fine della settimana.

Outside Counsel Rita Glavin is holding a virtual briefing. Watch live: https://t.co/Z6nj9M2Eo8 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021