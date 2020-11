Usa, Il GOP dell’Arizona presenta causa per chiedere il conteggio dei voti da parte del distretto

(AGENPARL) – Roma, 13 novembre 2020 – Il Partito Repubblicano dell’Arizona ha avviato una causa chiedendo un conteggio manuale dei voti per distretto, al contrario del centro elettorale, sostenendo che ciò potrebbe produrre un campionamento più accurato dei conteggi dei voti.

La causa cerca di imporre un conteggio delle mani per distretto, sostenendo che ciò è richiesto dallo statuto statale.

La contea di Maricopa ha istituito “centri di voto” in tutta la contea nelle elezioni del 2020, invece di assegnare agli elettori “seggi elettorali” nei loro distretti, come era prassi tradizionale nelle elezioni precedenti.

«C’è una differenza fondamentale tra il campionamento di ‘centri elettorali’ e ‘circoscrizioni’, il più notevole è il fatto che c’erano solo circa 175 centri elettorali in queste elezioni, ma c’erano 748 circoscrizioni», ha scritto il GOP dell’Arizona in un comunicato .

Il GOP dell’Arizona ha affermato che il conteggio a mano per distretto «potrebbe quindi comportare un campionamento più preciso dei voti».

Kelli Ward, presidente del Partito repubblicano dell’Arizona, ha dichiarato che «la questione qui è una questione di costruzione statutaria e se il Manuale delle procedure elettorali del Segretario di Stato è in grado di sostituire la legge dello stato dell’Arizona».

Ha detto che il conteggio a mano per distretto fornirebbe agli elettori fiducia nel risultato delle elezioni contestate, con la campagna di Trump e gli alleati repubblicani che hanno presentato una serie di cause legali tra accuse di irregolarità di voto.

«Gli elettori dell’Arizona meritano la completa certezza che la legge verrà seguita e che solo i voti legali verranno conteggiati nelle elezioni del 2020», ha aggiunto.

In una causa separata , la campagna Trump, il GOP dell’Arizona e il Comitato Nazionale Repubblicano stanno cercando di bloccare la certificazione del risultato elettorale in Arizona fino a quando le schede elettorali interessate non possono essere riviste manualmente.

In Arizona, il candidato democratico alla presidenza Joe Biden ha tenuto un vantaggio di circa 11.000 voti sul presidente Donald Trump a partire da giovedì sera, con oltre 10.000 voti rimasti per contare in tutto lo stato. La causa lì cerca di fermare la certificazione nella contea di Maricopa, la più popolosa dell’Arizona.

L’avvocato della campagna di Trump Kory Langhofer ha detto al giudice nel caso che la causa contesta gli errori in buona fede commessi nel conteggio delle schede. «Non stiamo accusando di frode in questa causa», ha detto Langhofer. «Non stiamo affermando che qualcuno stia rubando le elezioni qui».

Gli stati continuano a contare e certificare i risultati delle elezioni. Quando il conteggio è completato, ogni governatore è tenuto per legge a preparare «non appena possibile» i documenti noti come “certificati di accertamento” del voto. I certificati elencano i nomi degli elettori e il numero di voti espressi per il vincitore e il perdente. I certificati, che portano il sigillo di ogni stato, vengono inviati all’archivista degli Stati Uniti.

L’8 dicembre è il termine ultimo per la risoluzione delle controversie elettorali a livello statale. Tutti i riconteggi statali e le controversie giudiziarie sui risultati delle elezioni presidenziali devono essere completati entro questa data. La maggior parte degli stati fissa scadenze anticipate per la certificazione a novembre.

Matt Morgan, il consigliere generale della campagna di Trump, ha detto giovedì sera che stavano cercando di interrompere la certificazione fino a quando non riusciranno a capire meglio dove si trovano i conteggi dei voti negli stati e se avrebbero diritto al riconteggio automatico.

«La nostra strategia legale consiste nel procedere alla risoluzione di tutti i nostri problemi prima della certificazione finale», ha affermato Morgan. Ha detto che la strategia si sarebbe rivelata vincente nel tempo. «Non puoi mangiare un’intera mela in un morso».

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.